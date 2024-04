Muguruza si ritira | E’ arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della mia vita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "E'per me ildei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che èilper me dirmi, aprendo questomia, una nuova era, una nuova". Con queste parole e un pizzico di emozione Garbiñe, pluricampionessa spagnola di tennis ed ex numero 1 del mondo, ha annunciato oggi il suo ritiro dall’attività agonistica, facendo calare così il sipario su una carriera scintillante, nella sala stampa ai Laureus World Sports Awards, in programma a Madrid presso il Palacio de Cibeles. “Se 25 anni fa, quando ho iniziato a colpire le prime ...