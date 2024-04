Morto l' uomo che si è dato fuoco davanti tribunale Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) E'l'che ieri si èaldi New York dove è in corso il processo a Donaldper i presunti soldi alla pornostar: lo scrivono diversi media americani citando la polizia newyorkese. L', il 37enne Maxwell Azzarello, si è cosparso di liquido infiammabile e si èdopo aver gettato in giro degli opuscoli da lui redatti con teorie cospirazioniste.