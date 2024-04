Morti sul lavoro - tragico bilancio in Toscana nel 2024 Un’insopportabile serie di lutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Firenze, 20 aprile– Sono nove in questi primi mesi delle vittime sulindi tragedie.che segnano famiglie,che in alcuni casi potevano essere evitati. C’è ancora molto da fare sulla sicurezza, tema quantomai attuale alla luce appunto deiche hanno funestato la regione in questi primi mesi. La tragedia di via Mariti a Firenze, dove cinque operai sononel crollo di una trave nel cantiere dell’Esselunga in costruzione ha scosso le coscienze di molti nella mattina del 16 febbraio. Ma disi continua a morire. E’ di venerdì 19 aprile la notizia dell’ultima vittima. Manuel Cavanna, 23 anni, colpito al petto da un tubo ...