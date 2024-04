Morte Mattia Giani - responso giudice su ambulanza e squadra avversaria

(Di sabato 20 aprile 2024), arriva ilda parte delsportivo per quanto riguarda l’e ladi casa che ospitava il team del calciatore morto Si cerca di fare chiarezza e di rispondere alle tantissime domande riguardante la drammatica vicenda di, il calciatore toscano di 26 anni venuto a mancare per un infarto avuto in campo la scorsa domenica durante l’incontro di campionato d’Eccellenza. Nelle ultime ore è stato comunicato ildelSportivo della Figc – Lega Dilettanti Toscana. Lo stesso che si è basato sul referito di gara consegnato dall’arbitro nel corso della gara tra Lanciotto-Castelfiorentino sospesa il 14 aprile per il malore che ha colpito il ...

Mattia Giani, le cause della Morte svelate dall'autopsia. Il fratello: «Sei stato il mio esempio, ora prendimi per mano» - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, in campo anche due esperti che si occuparono del caso Astori Sulla Morte di Mattia Giani sono ancora molti i punti da chiarire. Sarà ...leggo

Solesino. Mattia stroncato dal male a 32 anni dopo una vita di battaglia: comunità in lutto, per tutti simbolo di resilienza e amore per la vita - SOLESINO (PADOVA) - Addio a Mattia Polato: dopo una vita di sofferenze, è morto a soli 32 anni un ragazzo che a Solesino era diventato un simbolo di resilienza e amore per la vita. La sorella Alessia: ...ilgazzettino

Mattia Polato, stroncato dalla leucemia a 32 anni dopo una vita di battaglia. Per tutti era simbolo di resilienza e amore per la vita - SOLESINO (PADOVA) - Addio a Mattia Polato: dopo una vita di sofferenze, è morto a soli 32 anni un ragazzo che a Solesino era diventato un simbolo di resilienza e amore per la ...leggo