Morta a 47 anni Mandisa - cantante americana vincitrice di un Grammy e protagonista di American Idol

Le prime luci dell’alba hanno portato con sé un’operazione di soccorso travagliata ad Arezzo , dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in azione dalla Polizia di Stato per una ricerca ... (lortica)

Novità nel caso della morte della 20enne Elena Russo che, il 30 gennaio 2022 è rimasta uccisa in un incidente d’auto a Modena. La giovane si era andata a schiantare con una Fiat Punto fornita dal ... (ilfattoquotidiano)

scomparsa a soli 26 anni un’ Attrice porno pluripremiata, sulla sua morte spuntano nuovi dettagli fondamentali per le indagini Il 1 marzo l’ Attrice Sophia Leone, star fin dai 18 anni del cinema porno ... (notizie)

Mistero sul ritrovamento di una ragazza di 25 anni trovata senza vita in una camera di un hotel - Tragica scoperta in un albergo a Formia, dove una giovane donna è stata trovata senza vita, con circostanze ancora da chiarire.baritalianews

Franco Zampedri muore 20 anni dopo l'incidente: «Viveva in stato vegetativo, Alex Del Piero lasciò il ritiro per lui» - Franco Zampedri è morto a vent'anni dall'incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo. L'ex tecnico universitario di Pergine (Trento) aveva 33 anni quando ha dovuto dire ...corriereadriatico