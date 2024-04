Morì per consegnare pizze Schianto con l’auto del locale | Gomme vecchie di 16 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Pneumatici vecchi di 16, usurati dai troppi viaggi e quindi insicuri. Ma anche la velocità sostenuta (l’ultima perizia ipotizza i 110 chilometri orari dove il limite era a 50). Sarebbero queste le concause che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Andrea Rat, a ordinare alla procura l’imputazione coatta per i due titolari dellaria per la quale lavorava la ventenne Elena Russo, morta in un tragico incidente in una zona appena fuori dalla città, durante una corsa in macchina per le consegne. Lei, studentessa di Giurisprudenza a Modena, si pagava l’università consegnandoa domicilio, mentre coltivava il sogno di diventare avvocato e faceva volontariato per la Croce Rossa. Nella sera del 30 gennaio 2022, dopo le 20, la giovane si schiantò con la Fiat Punto del...