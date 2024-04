Montevarchi - Beoni prepara lo sprint salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) di Giustino Bonci Vigilia di un nuovo scontroper l’Aquila che domani alle 15 ospiterà l’Orvietana cercando di sfatare, com’è accaduto in diverse circostanze dall’avvento di Lorisal timone, un altro tabù. Ovvero, a sette giorni di distanza dal successo con il San Donato Tavarnelle, i rossoblù sono decisi a conquistare la seconda vittoria consecutiva. Tanto più sul terreno amico del "Gastone Brilli Peri" dove nell’arco dell’intero campionato il rendimento non è stato certo quello preventivato. A prescindere, tuttavia, dalle analisi complessive della stagione, da rimandare di necessità alle prossime settimane, l’obiettivo prioritario dei valdarnesi dovrà essere chiaro: prendersi altri tre punti che, combinati con i risultati delle dirette concorrenti, avvicinerebbero senza dubbio la meta della permanenza in categoria. Troppo preziosa ...