Mondiali Marcia - i ‘Palmistano’ puntano alla medaglia | l’affiatamento fa la differenza

(Di sabato 20 aprile 2024) Antalya, 20 aprile 2024 - La Fidal li ha ribattezzati Palmistano. Antonella Palmisano e Massimo Stano rappresentano la carta più importante della nazionale azzurra aidi staffetta mista diin programma domenica 21 aprile ad Antalya in Turchia. Duplice l’obiettivo: vincere unae qualificare la staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha la possibilità di qualificarne due di staffette e la seconda missione, difficile, è affidata a Fortunato e Trapletti che dovranno terminare tra le migliori cinque seconde squadre. Le punte di diamante sono ovviamente i due campioni olimpici, che tra l’altro sono conterranei, entrambi pugliesi, e grandi amici. “Noi due abbiamo qualcosa di speciale, che può fare la. Ci siamo allenati insieme per tanti anni e ...

I Mondiali di marcia a squadre andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità ... (oasport)

Giornata di vigilia in vista di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per i migliori interpreti globali del tacco e punta, che si daranno battaglia ad Antalya domenica 21 aprile in ... (oasport)

Marcia · Mondiali a squadre 2024: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in tv e streaming - Antalya è pronta a ospitare, domenica 21 aprile, i Mondiali a squadre di Marcia 2024 che metteranno in palio 22 quote Olimpiche nella staffetta mista. Scopri programma, squadra italiana e come vedere ...olympics

L’ora dei PalmiStano: “Affiatati come nessuno” - TV - I Mondiali a squadre di Marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta ...fidal

Atletica, orari Mondiali Marcia a squadre 2024: programma 21 aprile, dove vederli in tv e streaming - I Mondiali 2024 di Marcia a squadre andranno in scena ad Antalya (Turchia) nella giornata di domenica 21 aprile. Sarà la località anatolica a ospitare la ...oasport