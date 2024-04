Moltissima pioggia | Sottocorona anticipa l' addio al caldo Ecco dove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Le temperature sono scese e l'assaggio di estate sembra già lontano. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, Paoloha informato i telespettatori sul cambiamento del tempo in atto. Che cosa ci aspetta? Sebbene oggi le piogge siano "quasi assenti" al Nord, sulle Isole Maggiori e al Sud, al Centro "ci sono i fenomeni più intensi". L'esperto è stato poi più diretto: "Vuol dire che ci sarà, quantità elevate". Per quanto riguarda le nevicate sull'Appennino, esse "scendono a quote insolite per essere aprile". Domani questa situazione "si attenua un po'", hato il meteorologo. Ma attenzione: non sarà tempo di scoprirsi e di riporre l'ombrello. Il motivo? "Ancora resta presente, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, una zona di maltempo più ...