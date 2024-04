Mo | Hamas condanna attacco contro base milizie filo Iran in Iraq

(Di sabato 20 aprile 2024) Gaza, 20 apr. (Adnkronos) -fermamente" l'ladelle Forze di Mobilitazione Popolare (Pfm)iane in, considerandolo "una violazione della sovranità del Paese". “Riteniamo l'amministrazione Biden responsabile dell'escalation nella regione attraverso il suo sostegno alla guerra di sterminio nazistail nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, ha affermatoin una nota. Gli Stati Uniti hanno negato qualsiasi collegamento con il raid. I funzionari israeliani non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sull', ma una fonte anonima di Tel Aviv ha detto ai media statunitensi che lo Stato ebraico non è coinvolto ...

Bombardata in Iraq base militare di truppe filo-iraniane | Fonti a Cnn: Israele non è coinvolta - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 197. Un bombardamento in Iraq su una base militare di truppe filo-iraniane ha provocato un morto e diversi feriti. Fonti a Cnn: "Israele n ...msn

Bombardata in Iraq base militare filo-iraniana: “Israele estranea” - Un "bombardamento" ha centrato una base militare in Iraq di truppe dell'esercito filo-iraniano. Usa e Israele estranei al blitz ...interris

Sindacalista francese condannato a un anno di carcere per aver detto che “L’attacco di Hamas è la risposta agli orrori dell’occupazione” - “Gli orrori dell’occupazione illegale si sono accumulati. Sabato (7 ottobre, ndr) i responsabili hanno ricevuto le risposte a ciò che hanno provocato”. Per avere scritto questa frase su un volantino, ...ilfattoquotidiano