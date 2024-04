Mo | Erdogan - ' lavoriamo per creazione Stato palestinese'

(Di sabato 20 aprile 2024) Ankara, 20 apr. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyipha ricevuto il presidente dell'Ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, presso l'ufficio presidenziale di Dolmabahce, a Istanbul. Durante l'incontro, durato 2 ore e mezza, sono state discusse questioni relative al cessate il fuoco e agli aiuti umanitari a Gaza. Lo scrive il quotidiano turco Hurriyet, aggiungendo cheha dichiarato che la Turchia continuerà a compiere tutti gli sforzi possibili per creare unoindipendente, che è la chiave per la pace permanente nella regione.

