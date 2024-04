Mistress denuncia maltrattamenti da parte del fidanzato - che finisce a processo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Su Instagram aveva un account dove proponeva i suoi servizi come, ovvero come dominatrice. Non offriva prestazioni sessuali e chi la contattava nemmeno le chiedeva: i clienti volevano solo essere offesi, insultati, trattati male. Nonostante la sua professione poco “ortodossa”, lui se ne era innamorato ed era andato a vivere con lei per circa un anno. Ma quello che inizialmente sembrava un idillio, per la giovane si è trasformato in un incubo fatto, a suo dire, da vessazioni psicologiche, parolacce, manie di controllo e in alcuni casi percosse. Apere lesioni è finito T.S., all’epoca dei fatti 18enne. La ragazza, che si è costituitacivile, tra il 2020 e il 2021 aveva 17 anni. I due si conoscono su Instagram, si innamorano, decidono di convivere. Lui però, secondo l’accusa, inizia ...