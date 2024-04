Missione operativa a New York Affari - così Giani lancia la Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Relazioni internazionali sempre più forti. E’ l’obiettivo delladel presidente dellaa New. Dopo aver partecipato il 17 aprile alle celebrazioni del ‘Verrazzano Day’, il governatore Eugenio, accompagnato da una rappresentanza del Consiglio regionale, ha avuto un incontro con il sindaco di NewEric Leroy Adams. Insieme al sindaco, Tiffany Raspberry, direttrice degliintergovernativi e consigliere senior per gliesteri, Kristen Edgreen Kaufman, vice commissaria per i partenariati pubblico-privati e lo sviluppo economico per gliinternazionali, e Nancy Mammana, direttrice marketing turismo e convegni. L’incontro si è concentrato sulla possibilità di costruire relazioni importanti sul versante ...