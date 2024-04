Milano - uomo spinge una ragazza sui binari della metro | arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 aprile 2024) Unè statocon l’accusa di tentato omicidio dopo aver spinto unafacendola cadere sui. E’ accaduto la sera di venerdì 19 aprile intorno alle 22.50 alla fermataM2 Lambrate. La giovane di 25 anni si trovava sulla banchina insieme al fidanzato quando l’in forte stato di agitazione si è avvicinato alla coppia: avrebbe prima iniziato ad aggredire verbalmente per poi spintonare lafino a farla cadere sui. Fortunatamente in quel momento non era in arrivo nessun treno e la giovane, subito soccorsa dal fidanzato e da alcuni presenti, è risalita illesa.