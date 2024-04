Milano-Trento oggi in tv | canale - orario e diretta streaming gara-2 Playoff 3° posto Superlega 2023 2024 volley

(Di sabato 20 aprile 2024) Tutto pronto per-2 della finale dei3°delladimaschile. I meneghini, dopo la sconfitta al tie-break nel primo confronto, scendono sul campo di casa per riscattarsi e pareggiare subito i conti. Serve però una grande prestazione agli uomini di Roberto Piazza per mettere in difficoltà la formazione trentina. La squadra di Fabio Soli, infatti, va a caccia di un’altra grande prestazione per conquistare il secondo successo e fare un altro passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 20 aprile all’Allianz Cloud (Palalido) di. Di ...

Tutto pronto per Trento-Milano , gara-1 della finale dei Playoff 3° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo l’amara sconfitta contro Monza a gara-5 della ... (sportface)

di Giuliana Lorenzo Va in scena oggi la finale per il terzo posto tra le “deluse” delle semifinali dei playoff scudetto. L’Itas Trentino e l’Allianz Milano si giocano, oggi alle 20.30 a Trento , ... (ilgiorno)

Trento ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 25-18; 23-25; 25-19; 15-11) nella gara-1 della finale per il terzo posto della Superlega di Volley maschile. I dolomitici si sono imposti di fronte al ... (oasport)

Italbasket: training camp a Folgaria in Trentino dal 14... - Il cammino Azzurro verso i Giochi di Parigi 2024 riparte dall’Alpe Cimbra del Trentino. Prima di volare in Portorico per provare a strappare uno degli ultim ...tuttobasket

Pallavolo Maschile: Gara 2 Milano-Trento, prosegue la sfida per la Champions - L'Allianz Cloud domani alle 20.30 ospita la seconda sfida della Serie che porta al terzo posto. Il successo di Trento di mercoledì obbliga i lombardi a vincere per rimettere la sfida in parità ...tuttosport

Pallavolo Maschile: Milano ospita Trento per Gara 2 della finale 3° posto - Dopo il successo in Gara 1 dei Campioni d'Italia domani alle 20.30 gli uomini di Piazza cercano la rivincita per pareggiare i conti nella serie che porta alla qualificazione alla prossima Champions Le ...corrieredellosport