Milano - Sala non cambia idea | Cento strade a 30 all' ora - in arrivo anche la ztl nel quadrilatero della moda

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) Beppe, il sindaco iper-ambientalista di, vuole farestravolgendo tutta la viabilitàcittà nel nome non si sa bene di cosa. Il primo cittadino si è messo in testa di trasformarearterie in vere e proprie crocevia per lumache, abbassando il limite di velocità a 30 km all'