Milano Design Week - il Bello e il brutto con file interminabili aspettando il pienone Lo sboom del Salone del Mobile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Tante cose belle, tante cose brutte, tante cose inutili, ma ben infiocchettate. Ildelè questo. Al telefono, un espositore con le mani nei capelli: “Per me è come se fosse già finito”. Ma mancano ancora tre giorni, si aspetta ildei pienoni per il fine settimana. Troppa gente in giro, troppo caos creato dai salonisti. Non sono addetti ai lavori, sono quelli a caccia del cocktail e del finger food a sbafo. Esiste addirittura un sito aggiornato giorno per giorno dove scroccare una bollicina. A Palazzo Clerici per l’installazione Porsche c’è la fila della fila per ’na tazzulella e’ cafè. Fila per tre tulipani appassiti, cadeaux di Gucci. Palazzo Litta in un solo giorno 15mila ingressi. Troppi. Poi ci sono le oasi felici. Come il giardino dell’Otium in via Tortona, solo una mezz’ora di fila (vabbè era il primo ...