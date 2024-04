(Di sabato 20 aprile 2024) Il presidente del Cip: "La situazione non è legata all'organizzazione dell'evento" ROMA - "Il numero di, non solo quelle accessibili ex lege, ma anche quelle che comunemente definiamo friendly accessible, cioè quelle più comode e che possono essere una risposta importante, non è sufficiente.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da Italia Nostra per chiedere l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione del progetto “Sliding ... (sportface)

Orio al Serio. Il primo, simbolico colpo di benna di un cantiere che per la verità è già avviato lo ha dato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo che dal 30 aprile andrà in pensione dopo ... (bergamonews)

Il presidente del CIP Luca Pancalli , in occasione della presentazione di ‘Sport senza confini’, parla dell’organizzazione in vista delle Paralimpiadi di Milano-Cortina del 2026 : “Il numero di ... (sportface)

Milano-Cortina - Pancalli: "Poche camere a norma, è un problema" - "Il numero di camere, non solo quelle accessibili ex lege, ma anche quelle che comunemente definiamo friendly accessible, ossia quelle che sono più comode e che possono rappresentare una risposta impo ...napolimagazine

Milano, Comune cerca di valorizzare Darsena con attività sportive - Milano, 20 apr. (askanews) – Da giugno a ottobre 2024 prenderà il via “Darsena Sport”, progetto per animare, in via sperimentale, l’area tra i Navigli, la Darsena e piazza XXIV maggio con iniziative e ...askanews

Milano-Cortina: Pancalli "Preoccupa carenza camere per Paralimpiadi" - Il presidente del Cip: 'La situazione non è legata all'organizzazione dell'evento' ROMA (ITALPRESS) - 'Il numero di camere, non solo ...sport.tiscali