Milan - si avvicina l’ora della resa dei conti Pioli ha la via d’uscita | lo vuole il Napoli

(Di sabato 20 aprile 2024) Ora che è sfumato l’ultimo obiettivo stagionale in termini di trofei cosa succede al? L’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma è una ferita che brucia forte, anche perché la squadra è uscita dalla manifestazione sbagliando due partite senza alcun tipo di attenuante. Il “day after“ dei rossoneri passa in un fragoroso silenzio dopo la delusione accumulata all’Olimpico davanti a 4.500 fedelissimi scontenti e arrabbiati. Nella mente di tutti i tifosi restano altri novanta minuti e oltre insipidi. Da parte di tutti. Dopo il ko di San Siro ci si aspettava una reazione, sussulti di rabbia, di nervi, di determinazione. Poco o nulla si è visto. La Roma è stata squadra per 180’, iluna controfigura opaca di quel gruppo che aveva incantato nel mese di marzo con un filotto importante di successi. Contro i giallorossi ci ...

Calciomercato Milan , Luka Jovic in goal anche contro il Sassuolo: adesso il rinnovo di contratto è davvero vicino. Le ultime Nel pareggio del Milan contro il Sassuolo per 3-3, è e arrivato il sesto ... (dailymilan)

Milan Inter, arriva l’avvertimento di Marotta: l’ha detto sul derby - Milan-Inter è alle porte. Il 22 aprile sarà un particolare lunedì con un match delicato. Marotta avvisa i rossoneri.spaziomilan

Teotino sul futuro di Pioli: «Il Milan fa bene a cambiare ma il suo ciclo è positivo. Il vero problema è un altro» - Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha preso parola il giorno dopo l’eliminazione del Milan in Europa League con la Roma In collegamento per Sky Sport, Gianfranco Teotino prova a tirare le somme su ...informazione

Problemi per Milan Inter: Inzaghi rischia di perderlo - Il giocatore ha svolto un lavoro differenziato, la sua presenza è in dubbio in vista del derby contro il Milan in programma lunedì 22 aprile Il giorno del derby si avvicina a grandi passi, la sfida ...spaziointer