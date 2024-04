Milan - panchina contesa | si spinge su Lopetegui ma Ibrahimovic vuole…

I nomi per il post Pioli e il nuovo nome per l' Attacco sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Panchina Milan , proseguono i contatti tra la dirigenza e l’entourage di Lopetegui . Lo spagnolo è il favorito per il dopo Pioli: il motivo In casa Milan la delusione per l’eliminazione dell’Europa ... (dailymilan)

Pioli ha perso la pazienza con lui: via dal Milan e ritorno al passato - Decisione presa per il futuro del Milan: a fine stagione è destinato a lasciare Milano e l'Italia. Musah può tornare al Valencia ...calciomercato

Post Pioli, un nome è sempre più caldo: contatti in corso col Milan - Il Milan ha una priorità come nuovo allenatore rossonero. Il tecnico è in cima alla lista dei desideri e le prossime settimane possono essere cruciali.spaziomilan

Pioli rischia l'esonero Quando può esserci l'annuncio, i costi per il Milan e i sostituti - Nonostate il secondo posto in campionato, i tifosi del Milan non hanno gradito la gestione di Pioli in questa stagione l'eliminazione dall'Europa League ha peggiorato la situazione.ilmessaggero