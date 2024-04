Milan - Ordine | Pioli sa che il suo ciclo è finito Chissà se ci spiegherà …

Il consigliere agli Stati generali: “Scambio di idee al servizio della comunità” “Milano si è sempre distinta per Innovazione tecnologica, aiutata anche dalla sua posizione strategica. Non è solo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Milano si è sempre distinta per Innovazione tecnologica, aiutata anche dalla sua posizione strategica. Non è solo centro culturale ed economico, ma anche punto cruciale per le ... (webmagazine24)