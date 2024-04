Milan - Leao torna a parlare sui social | il poto dopo il ko con la Roma

(Di sabato 20 aprile 2024) Ci è finito anche lui chiaramente sul banco degli imputatil`eliminazione in Europa League. Sono ore di riflessione per Rafaelche,...

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: tornano Reijnders e Pavard - Le probabili formazioni di Milan-Inter, derby che si gioca lunedì sera: in caso di vittoria, i nerazzurri festeggerebbero lo scudetto ...tag24

Rivoluzione Milan, succederà in estate: quanti big in uscita - In casa Milan potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a partire dalla prossima estate: molti big sembrerebbero essere in uscita.spaziomilan

Dj Ringo, rabbia Milan: "Via Leao e Pioli. Sogno Ancelotti, rimpiango Maldini" - Il tifoso vip è più che deluso: "Ciclo finito. Rinviare la festa scudetto dell'Inter sarebbe solo una piccola soddisfazione" ...tuttosport