Milan - Inzaghi | Vi racconto un aneddoto con Baresi

Filippo Inzaghi , ex attaccante ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ripercorrendo il suo passato rossonero (pianetamilan)

Lunedì 22 aprile alle ore 20:45 a San Siro andrà in scena Milan-Inter, già decisiva per lo scudetto 2023-2024, nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi perde Juan ... (inter-news)