Milan-Inter stravolge tutto | weekend relax per un lunedì più elettrizzante della storia!

(Di sabato 20 aprile 2024) Continua il countdown verso. Il derbyese può entrare nellanon solo per lo scudetto, ma anche per ilmeno. VASCO – Il nerazzurro Vasco Rossi canta “Odio i” e mai affermazione risulta più veritiera di questa. Con un’eccezione però: il prossimo, quello del 22 aprile, ha la possibilità di diventare ilmeno noioso e odiosoè nelle manisquadra di Simone Inzaghi, che proprio tra tre giorni ha la possibilità di trasformare l’ennesimo e triste inizio di settimana in una grande e gioiosa festa. Perché? Semplice, il derby‘Madonnina’, nel quale i ...

Il 2024 di Skriniar al PSG rischia di rovinare tutto: parigini pronti a cederlo dopo appena un anno - Milan Skriniar potrebbe lasciare il PSG già a fine stagione dopo appena un anno. In Francia riferiscono come il club parigino non sia soddisfatto del difensore ex Inter.

Inter, in chiusura l'accordo tra Zhang e il fondo Pimco: 400 milioni in tre anni per mantenere il club - Un accordo che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, quello tra Steven Zhang e il fondo americano Pimco. Si tratta di un finanziamento da 400 milioni di euro in tre anni ...

Interviste: vai alla sezione - Il grande ex Milanista: "Prendersi i tre punti perché davanti c'è l'Inter, non per evitare la loro festa in casa rossonera. A me, a dare davvero fastidio, è la sequenza di sconfitte. Al Milan di quest ...