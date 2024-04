Milan - i tifosi non ci stanno e sono stufi | attacco a Stefano Pioli  Cos’è successo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024), dopo l’uscita dall’Europa League inon cie sischierati contro. Ecco che cosa è successo “Caro Mister desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere. Non può certo essere un secondo posto a gratificarci e renderci orgogliosi del nostro, perché se per la Champions vale l’alibi di aver affrontato un girone di ferro, va altresí riconosciuto che coppa Italia ed Europa League erano obiettivi alla portata su cui poter puntare fortemente. Conti alla mano a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso“. Comincia così il messaggio pubblicato da Luca Lucci, responsabile della ...