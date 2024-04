Milan - Braglia | Atteggiamenti di Leao non mi piacciono

Milan, Ha deciso: via Pioli a fine stagione. I candidati - Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il Milan ha deciso: a fine stagione via Stefano Pioli. La delusione del club per la sconfitta dell'Olimpico di Roma ha portato a un ...firenzeviola

Braglia: "Italiano da escludere, il nome perfetto per il Napoli è un altro" - Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio per fare il punto su alcuni club di Serie A.areanapoli

AUDIO - Braglia: "Italiano Lo escluderei dalla panchina bollente di Napoli, Allegri perfetto" - A 'Maracanà', ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.tuttonapoli