Milan - anche Bennacer può partire

(Di sabato 20 aprile 2024) Il flop stagionale delporterà inevitabilmente a tanti cambiamenti all`interno della rosa e non solo per quanto riguarda la panchina...

Mauro Tassotti , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento di forma del Milan in vista del derby con l'Inter (pianetamilan)

L`ex bandiera del Milan, Mauro Tassotti ha concesso un`intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il flop stagionale del club... (calciomercato)

Dal Belgio - Sfida Napoli-Milan per Skov Olsen! 23 gol e 8 assist col Club Bruges - Ultimissime notizie calciomercato Napoli - Il 24enne danese ex Bologna attualmente al Bruges Skov Olsen è pronto a cambiare squadra in estate. Un po' di ruggine col club e la squadra, raccontano dal B ...msn

Pure i big hanno deluso: i rinnovi di Maignan e Theo sono complicati, mentre i top club osservano. L’algerino attirato dall’Arabia - Pure i big hanno deluso: i rinnovi di Maignan e Theo sono complicati, mentre i top club osservano. L’algerino attirato dall’Arabia ...gazzetta

Arriverà un mediano, discussioni sul centrale. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico - Al tavolo del mercato c’è una sedia libera. Chi deciderà le strategie sui nuovi acquisti al Milan Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e... l’allenatore. Appunto. Il nome del prossim ...gazzetta