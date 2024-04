Migranti - SeaWatch diffida la Guardia Costiera | L’ordine di collaborare con la Libia è istigazione a delinquere

Migranti: il Parlamento europeo approva le nuove regole per l’accoglienza - Migranti, l’Europarlamento approva il nuovo patto per i richiedenti asilo: comprende dieci progetti di legge che aggiornano le norme dell’Unione europea in materia.corrierenazionale

Migranti. Patto UE, 161 ONG: non fermerà le morti in mare - rappresenta un ulteriore passo avanti nell'uso delle nuove tecnologie per la sorveglianza di massa dei Migranti e delle persone razzializzate ...ilmetropolitano

Migranti, la Lega: “Il Pd usa soldi pubblici per fare propaganda su studenti nei teatri” - Susanna Ceccardi, della Lega, attacca la Provincia di Grosseto su uno spettacolo su Carola Rackete, i Migranti e Matteo Salvini ...grossetonotizie