Microsoft regala 3 mesi di Apple TV+ a tutti - ecco come averli

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 20 aprile 2024)hanno stretto una partnership senza precedenti che porterà gioia ai possessori di Xbox One e Xbox Series XS. L’accordo, annunciato di recente, prevede un’offerta esclusiva che consente agli utenti Xbox di accedere gratuitamente per treal vasto catalogo di serie e film diTV+. La collaborazione conamplifica ulteriormente le possibilità di intrattenimento per i giocatori Xbox, sia veterani che nuovi arrivati. Avete già saputo che Xbox Cloud Gaming si rinnova con una nuova grafica Una Partnership all’Insegna dell’Intrattenimento Digitale Il periodo di prova gratuito di tresuTV+ è un’offerta accessibile agli utenti Xbox, indipendentemente dalla sottoscrizione a Xbox ...