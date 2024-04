Meteo - arriva il gelo artico con pioggi - temporali e grandine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo un anticipo d’estate con temperature al di sopra della media di stagione, l’Italia vittima di un vero e proprio ribaltone, con un crollo termico di almeno 17 gradi. Da Nord a Sud, forti piogge si alternano a giornate soleggiate. E, a quanto pare, il peggio deve ancorare: da lunedì le temperature caleranno ulteriormente portandosi su valori eccezionali per il periodo. Lunedì è prevista addirittura neve quasi fino al piano in Piemonte, con la quota delle nevicate mediamente sui 500-600 metri. Leggi anche: Previsioniponte del 25 aprile: ancora neve e freddo Le previsioni per i prossimi giorni Nelle prossime ore è prevista un’ulteriore discesa di aria polare con, neve e rovesci verso Romagna e regioni del Medio Adriatico, poi verso tutto il Centro e parte del Sud; sugli Appennini si prevedono altre ...