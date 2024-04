Meteo - allerta gialla in Campania per temporal - grandinate e raffiche di vento dalle 14

Nella giornata di domani, sabato 20 aprile, scatterà un'allerta gialla per Vento sul territorio di Milano che inizierà alle 6 del mattino e proseguirà fino a mezzanotte. Sono previste raffiche di ... (fanpage)

Giornata di Maltempo diffuso anche quella di domani , sabato 20 aprile 2024 , con la Protezione civile che ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord, centro e sud Italia per ... (fanpage)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Protezione civile: nuovo avviso di allerta Meteo per piogge e temporali intensi - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta Meteo di livello Giallo per piogge e temporali improvvisi, repentini e ...infocilento

Il maltempo cala al Sud, allerta gialla in sei regioni. Temperature sotto le zero anche in Sardegna - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Oggi particolarmente colpito il Sud dove scatta l'allerta Meteo di colore giallo su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previsti rovesc ...msn

allerta Meteo gialla in 5 regioni nel weekend 20-21 aprile/ Le previsioni per il 25 Ancora freddo - allerta Meteo gialla in 5 regioni nel weekend. Che clima ci sarà il 25 aprile Ancora freddo sull'Italia con temperature sotto le medie ...ilsussidiario