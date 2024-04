Mercatellese alla svolta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) In Prima categoria oggi sono in programma cinque anticipi valevoli per la terzultima giornata del girone di ritorno. Si gioca su tutti i campi alle ore 16. Questo il programma.-San Costanzo. La partita viene presentata dal dirigente di lungo corso dellaBeppe Ugolini: "Partita fondamentale per la, dove, se si vogliono evitare i play out c’è solo un risultato positivo; la vittoria. Noi ci crediamo fortemente confortati dal fatto che le ultime prestazioni sono state positive, la squadra sta giocando un buon calcio, non sempre accompagnato da quel pizzico di fortuna che a volte può fare la differenza, nota positiva siamo al completo, tutti disponibili". Arbitro Andrea Eletto di Macerata. Maior-Audax Calcio Piobbico. Senza il bomber Valenti squalificato l’Audax va a Villanova di Montemaggiore ...