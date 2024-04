Meloni | Pubblico io il testo di Scurati La polemica sul monologo del 25 aprile cancellato dalla Rai

(Di sabato 20 aprile 2024) Il post della conduttrice di “Che sarà” in onda su Rai3 su Instagram: appreso la notizia ieri sera con sgomento. Corsini (Rai): nessuna censura, accertamenti in corso. Il Cdr della redazione approfondimenti (spaccato): deriva preoccupante. Saviano: «Che cosa vi aspettavate? Stanno controllando tutto»

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di... (ilmessaggero)

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di... (ilmessaggero)

Caso Antonio Scurati , la Rai nega la censura. Serena Bordone: “Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili” Polemiche alla Rai per la cancellazione del monologo di Antonio Scurati previsto ... (361magazine)

Meloni pubblica il testo di Scurati, nessuna censura - Non so quale sia la verità, ma Pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare)". Lo scrive su Facebook la premier Meloni allegando il testo dello scrittore e ...ansa

IL MONOLOGO DI SCURATI - La presidente del Consiglio su Facebook: "Chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio Pubblico non chiederà mai la censura di nessuno" ...dire

Meloni posta il monologo di Scurati: sinistra monta un caso, io non censuro - Roma, 20 apr. (askanews) – “In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sin ...askanews