Vito Bardi ha ammesso di essere «superstizioso». Ma questo non gli ha impedito, prima di salire sul palco in piazza San Giovanni Bosco, a Potenza, per la chiusura della sua campagna elettorale ... (liberoquotidiano)

18.00 "In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra monta un caso.Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile .".Così la premier Meloni ,su ... (televideo.rai)

In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sinistra grida al regime, la ... (quotidiano)

IL MONOLOGO DI SCURATI - La presidente del Consiglio su Facebook: "Chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno" ...dire

Meloni posta il monologo di Scurati: sinistra monta un caso, io non censuro - Roma, 20 apr. (askanews) – “In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sin ...askanews

Meloni pubblica sui suoi social il testo di Scurati: “La sinistra grida al regime, Rai non ha voluto pagare 1800 euro per 1 minuto” - A quasi 24 ore dall’annuncio di Serena Bortone sulla cancellazione da parte della Rai del monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile l’azienda della tv pubblica non ha ancora dato una vers ...ilfattoquotidiano