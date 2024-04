(Di sabato 20 aprile 2024) Dal 19è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Se”, ildi. Andiamo a saperne di più. Uscito “Se”, ildiDal 192024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Se”, ildi. Cosa racconta “Se”? “Se” è un brano che parla della solitudine che prende quando si resta soli con se stessi e si devono fare i ...

MELANI: dal 19 aprile “SE SCATTA L’ORA” il nuovo singolo - Fuori dal 19 aprile "Se scatta l'ora" di MELANI racconta della solitudine che emerge di notte quando si fanno i conti con i propri fantasmi.spettacolo.periodicodaily

Singoli in uscita dal 15/04 al 21/04 - La sezione di Rockol dedicata alle uscite musicali dei singoli discografici per la settimana dal 15/04 al 21/04. Consulta il calendario di Rockol per tenerti sempre aggiornato!rockol

‘Se scatta l’ora’, esce il nuovo singolo dell’artista pistoiese MELANI - Dal 19 aprile sui digital store e in radio, il videoclip è girato fra Lucca e Pistoia. L’artista toscano ha partecipato alle audition di X Factor 2022 ...lanazione