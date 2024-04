Meghan Markle - il dramma dietro le foto con le amiche su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Una reunion che ha un sapore amaro ma che è avvenuta per una giusta causa.ha ritrovato Abigail Spencer – che recitava con lei in Suits – per sostenere il progetto di Kelly Mckee Zajfen dopo la terribile tragedia che l’ha colpita. La fondatrice dell’organizzazione no-profit Alliance of Moms ha perso il suo bambino, Georgie, di appena nove anni e a seguito di una severa infezione virale. Da questo grandissimo dolore ha però tratto la sua forza e l’ha trasformata in qualcosa che potesse essere d’aiuto a tante altre madri in difficoltà., cosa si nascondelecon leKelly Mckee Zajfen ha parlato così della morte di suo figlio: “Svegliarsi con la realtà che mio figlio se n’è andato. È difficile esprimere questo tipo di dolore. Quando lo abbiamo portato ...