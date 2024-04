Meghan Markle e la richiesta ai fan di non odiare Kate Middleton | il video torna virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Un appello ai suoi fan a non attaccaresui social e, allo stesso tempo, ai fan della principessa del Galles a non attaccare lei. Dopo la notizia della diagnosi di cancro resa nota da, secondo quanto riporta l’AdnKronos, ètounche riprendedurante un’intervista a a Oprah Winfrey di tre anni fa. Nella clip la duchessa di Sussex rivolge un appello ai suoi follower a “fare pace con”. Sottolineando cheè una “brava persona”,si rivolge ai suoi fan e anche a quelli di: “Se mi ami, non devi odiarla. E se la ami, non hai bisogno di odiarmi”. La nuova condivisione deiha ...