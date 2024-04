Medole | lavoro nero e piano di evacuazione fantasma - chiusa un’azienda tessile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – Lavoratori sfruttati e impiegati approfittando delle loro condizioni di bisogno, così come della loro inconsapevolezza dei diritti più elementari. Il titolare cinese didi, paese della provincia di Mantova, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del. Durante il controllo i militari dell’Arma hanno identificato nove lavoratori: uno di questi era totalmente privo di contratto di. Oltre a questo gli sono state contestate altre violazioni alle attuali leggi sul, che hanno portato a sanzioni amministrative e ammende per un conto complessivo di 10mila euro. In aggiunta è scattata anche la sospensione dell’attività industriale per il sospetto di ...