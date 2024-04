Roma, 27 marzo 2024 - Tragico incidente in Germania dove è rimasto coinvolto un autobus , secondo The Telegraaf un mezzo FlixBus . Secondo le prime informazioni i morti sarebbero almeno 5, ... (quotidiano)

Media, almeno tre morti in un raid israeliano nel sud Libano - almeno tre morti e un numero imprecisato di feriti sono il bilancio di un raid israeliano contro postazioni di Hezbollah ad al-Jabin, nel sud del Libano. Lo scrive Ynet citando Media libanesi. (ANSA).ansa

Guerra in Medioriente, almeno 10 morti in raid aerei israeliani a Rafah. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bombardata base filo-iraniana in Iraq, Israele nega coinvolgimento. Droni su Eilat. LIVE ...tg24.sky

Esplosione in una base militare in Iraq, un morto e 8 feriti - La struttura ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filoiraniani. Nessun aereo o drone in zona. Usa e Israele negano ogni responsabilità (ANSA) ...ansa