Mc Dieguin Md - morto l’artista star dei social | annegato mentre filmava un’acrobazia

(Di sabato 20 aprile 2024) Diego Kaua Oliveira Santos, influencer e artista con 140mila follower, conosciuto come McMd, ègiovedì 18 aprile. Il 20enne influencer brasiliano aveva 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni, stava filmando un’ambiziosa acrobazia per i suoi fan, quando è caduto in acqua, morendo. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno provato a salvarlo, senza successo. Inutili i soccorsi: è stato solo possibile accertarne la morte. Le autorità definiscono la morte “sospetta” e hanno aperto un’indagine per chiarire meglio quanto accaduto nel lago Salto Grande, nel comune brasiliano di Americana. Il fratello ha scritto un post per comunicare la notizia sull’account del fratello, ringraziando i follower per il supporto. “Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia, Diego si è tuffato nel fiume e non è più ...