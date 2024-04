Arrestata una 37enne trovata nella villetta di Corcolle trasformata in un magazzino della droga. Ora gli inquirenti sono a lavoro per individuare a quale gruppo criminale fosse destinato il maxi ... (fanpage)

Maxi sequestro del NAS, sequestrati 300kg di cibo tra supermercati e gastronomie: blitz tra Latina e provincia - Maxi sequestro dei Nas tra i Comuni di Latina e Fondi: sequestrati 300 kg di alimenti nei supermercati della provincia pontina.ilcorrieredellacitta

Carne di tartaruga servita in brodo al ristorante cinese, blitz della polizia e Maxi sequestro - La preoccupazione della polizia amministrativa della questura di Venezia, dell’Ulss3 e della polizia locale era che quella misteriosa carne, proposta in brodo dal ristorante cinese in via ...leggo

Danno fuoco alla cocaina vicino Roma, ma rischiano di morire intossicati: salvati e arrestati - Quattro ragazzi sono stati arrestati in un casolare vicino Roma dopo aver incendiato centinaia di dosi di cocaina, rischiando di morire intossicati ...notizie.virgilio