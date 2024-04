Maxi operazione delle forze dell’ordine tra Fuorigrotta e Bagnoli - sequestri e denunce

Brescia – Beni per 15 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cremona , nell'ambito di un' operazione che ha portato alla scoperta di Fatture false per 61 milioni , crediti fittizi ... (ilgiorno)

Orologi, soldi, gioielli e anche un dente di Mammut: Maxi sequestro da 6 milioni al pensionato. Era tutto rubato - BOLOGNA - Cinquecento orologi, gioielli, circa 200mila euro in contanti, dipinti, strumenti musicali e reperti archeologici, tra cui anche un dente fossile di Mammut: c'era di tutto ...corriereadriatico

Maxi sequestro del NAS, sequestrati 300kg di cibo tra supermercati e gastronomie: blitz tra Latina e provincia - Maxi sequestro dei Nas tra i Comuni di Latina e Fondi: sequestrati 300 kg di alimenti nei supermercati della provincia pontina.ilcorrieredellacitta

Reggio Calabria, Maxi truffa sulla raccolta differenziata: tutti i rifiuti smaltiti come indifferenziati, 5 rinvii a giudizio - Avviso di conclusione di indagini preliminari a cinque persone per il reato di concorso in frode in pubbliche forniture ...strettoweb