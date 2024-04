Masters 1000 Madrid 2024 - forfait Djokovic | Jannik Sinner sarà testa di serie n°1

Il programma , le date , gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Madrid 2024 , in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 22 e martedì 23 aprile ... (sportface)

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Madrid 2024, evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 24 aprile al 5 maggio. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik ... (sportface)