Martin Scorsese torna a girare con due nuovi film in cantiere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024)non ha nessuna intenzione di volersi fermare. Dopo aver ottenuto 10 nomination agli Oscar per ilepico poliziesco storico Killers of the Flower Moon dello scorso anno, il regista 81enne ha già delineato i suoi prossimi progetti. A quanto pare, ha intenzione didueconsecutivi: il primo su Gesù, il secondo unbiografico su Frank Sinatra. Il regista premio Oscar sta cercando di finanziare in modo indipendente “Life of Jesus”, basato sul libro di Sh?saku End? del 1973. Ha adottato lo stesso approccio con il dramma del 2016 “Silence” (anch’esso adattato da un romanzo di End?).vorrebbe riunirsi con la star di “Silence” Andrew Garfield per il progetto Jesus, anche se non è chiaro se l’attore quarantenne sia stato preso in ...