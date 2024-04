Martedì 23 aprile Simone Cristicchi presenta il suo “Quadro Sonoro”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 20 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoAd ottobre 2023, il maestrodi fronte ai quadri della Collezione Ricciardi del Museo archeologico nazionale di Taranto si era detto “emozionato come lo sposo prima dell’incontro con la sposa”. Ora il prossimo23, il noto artista italiano torna a Taranto e al MArTA, perre il “” ispirato proprio alle tele Seicentesche e Settecentesche della Collezione. Il progetto originale e registrato dell’ICO Magna Grecia e del Museo archeologico nazionale di Taranto, realizzato in collaborazione con il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto, riporta a Taranto un grande artista chiamato ad interpretare in musica un pezzo di patrimonio culturale e comporre così un “...