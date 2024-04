Marigold | Sareee pronta a fare la storia Lotterà sia in STARDOM che Marigold

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 aprile 2024) Il prossimo evento dellaandrà in scena il 27 aprile e in esso vi è un interessante curiosità. Uno dei top match della card vedrà contrapposte Mayu Iwatani difendere il titolo femminile IWGP contro. Proprio quest’ultima sarà protagonista tre settimane più tardi nella, la nuova compagnia nata pochi giorni fa in collaborazione con la WWE ea divenire concorrente proprio dellasarà la prima donna attiva in entrambi i roster pur non avendo ancora firmato un contratto esclusivo con nessuna di esse.