Mare Fuori Spagna | ecco chi sarà Filippo ' o Chiattillo' nella versione iberica

(Di sabato 20 aprile 2024) Con la scelta del protagonista comincia a delinearsi il cast di Mar Afuera, il remake spagnolo della serie di Rai 2alla conquista del mondo: come aveva annunciato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, gli Stati Uniti e molti paesi europei sono interessati a un remake della serie ambientata nell'immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Gli spagnoli hanno iniziato a lavorare al progetto, la serie si chiamerà Mar Afuera e poche ore fa è stato annunciato che il ruolo principale di'o', interpretato in Italia da Nicolas Maupas, è stato affidato a Gabriel Guevara. Cosa sappiamo di Mar Afuera e del '' spagnolo Ladel grande successo di Rai 2realizzata da …