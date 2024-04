Mantova - picchia la moglie e le strappa i capelli | arrestato marito violento e recidivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Roverbella (), 20 aprile 2024 – I carabinieri di Roverbella hannoun moldavo 25enne accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della. Intervenuti dopo la chiamata di un vicino di casa, allarmato dalle grida provenienti dall’appartamento accanto, i carabinieri hanno fermato l’uomo, ubriaco, che poco prima avevato violentemente la donna, causandole abrasioni endole alcune ciocche di. Non era la prima volta: a dicembre dello scorso anno per il moldavo era scattato il codice rosso per un episodio simile. L’uomo è statoe portato in carcere a. Nelle scorse ore l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del ...