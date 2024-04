Manchester City-Chelsea LIVE 0-0 | Cucurella salva i Blues

IL TABELLINO Man City-Chelsea 0-0 Manchester CITY (4-2-3-1): Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden... (calciomercato)

Erling Haaland non sarà presente nel match tra Manchester City Chelsea , valevole per la semifinale di FA Cup C’era il dubbio fino all’ultimo momento in casa Manchester City, ma poi ha dovuto alzare ... (calcionews24)