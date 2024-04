Maltrattamenti - maestra ai domiciliari

“La maestra è troppo severa”, e le telecamere la incastrano: insegnante arrestata per Maltrattamenti - Agli arresti domiciliari una insegnante di 62 anni per presunti Maltrattamenti nei confronti dei bambini di una scuola materna nella provincia di Pistoia ...fanpage

Presunti Maltrattamenti ad alunni materna, maestra agli arresti - Una insegnante di 62 anni è stata posta agli arresti domiciliari per presunti Maltrattamenti nei confronti dei bambini della scuola materna dove la donna lavora come maestra in provincia di Pistoia.controradio

maestra dell’infanzia ai domiciliari per presunti Maltrattamenti - Secondo quanto riporta La Nazione, una docente di 62 anni è stata messa ai domiciliari per presunti Maltrattamenti nei confronti dei bambini della scuola dell’infanzia dove lavora come maestra in prov ...tecnicadellascuola